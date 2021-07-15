Горняк22: В Алтайском крае безработица сменилась нехваткой рабочего персонала

Рабочие. Благоустройство общественных территорий Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Ситуация с нехваткой рабочего персонала становится актуальной для большинства городов Алтайского края – Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Ярового, Белокурихи

В Алтайском крае продолжает снижаться уровень безработицы, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на управление по труду и занятости населения Алтайского края. Так, сейчас в регионе работу пытаются найти 23 085 человек, а предприятиям края требуются 24 334 человека.

Специалисты говорят, что в крае сегодня больше свободных вакансий, чем желающих соискателей. В городах края официально трудоустройство ищет 8 601 человек, а предлагается вакансий 16 367.

Такая ситуация характерна для Барнаула, Алейска, Бийска, Новоалтайска, Белокурихи, Заринска и других городов. Сложная ситуация лишь в Славгороде – там проблема нехватки рабочих мест сохраняется.

А вот в сельской местности, напротив, вакансий не хватает. На селе работу ищут 15 733 человека, а предлагается всего 6 718 вакансий.

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