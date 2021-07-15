Горняк22: В Минобороны рассказали, что делают военные, когда перекрывают дороги на Алтае

ПГРК "Ярс" Фото: Минобороны РФ

Ракетчики отрабатывали на местности передислокацию и маскировку, решали задачи по переброске ракетных комплексов, а также «устраняли» группу условных диверсантов

Круглосуточные масштабные учения ракетных войск прошли в Алтайском крае и в Свердловской области, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы Минобороны РФ. Учения проводились с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

Войска совершили 100-километровый марш-бросок на полевые позиции, отработали обороны автономных пусковых установок. Также были блокированы и уничтожены условные диверсанты – для этого использовались в частности и противодиверсионные машины «Тайфун-М». Кроме того, учения проводились и в условиях прохождения участков, «зараженных радиацией».

Всего в учениях было задействовано около тысячи военнослужащих и более 100 единиц техники.

Напомним, что именно из-за передвижения военных колонн в Алтайском крае регулярно перекрывают участки различных автодорог, в том числе Чуйского тракта. Очередное перекрытие произойдет вечером 14 июля и рано утром 15 июля.

ТОЛК