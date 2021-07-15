Горняк22: Глава Гидрометцентра пообещал в ближайшие дни Алтаю «мешок холода»

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

Температура может отклониться от нормы на 4-6 градусов – в зону похолодания попадает Урал, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирская и Кемеровская области

В ближайшие дни в регионах Западной Сибири будет довольно холодно для июльских температурных норм – об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

В то время, как европейская часть России, а также регионы Дальнего Востока на карте прогнозов отмечены махрово-красными температурными аномалиями, Сибирь будет представлять собой «мешок холода», заявил Вильфанд.

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