Горняк22: Астролог назвала жизненную цель каждого знака зодиака

Знаки зодиака Фото: pixabay.com

Астролог заявила, что цель Водолеев — дарить счастье людям, а Рыбы как никто другой способны прочувствовать другого человека

Для Овнов цель жизнь – это управление, ведь своей натуре представители этого знака – лидеры. Они стремятся подчинить себе большое количество людей, чтобы воплотить задуманные планы в жизнь, рассказала астролог Оксана Лукина, сообщает «Слово и Дело».

«Тельцы ежедневно стремятся быть лучше и постоянно стремятся быть лучшей версией самого себя. Для Близнецов больше важны связи и коммуникации. Раки хотят в жизни гармонии, любви и взаимопонимания. Люди, которые рождены под знаком Льва, мечтают о красивой жизни в роскоши и богатстве», – отметила эксперт.

По её мнению, Девы могут преуспеть в просвещении окружающих и наведении порядка во всём, а Весы способны создать мир во всем мире. Призвание Скорпионов – искушать человека, чтобы он сумел понять свои истинные жизненные ориентиры.

«Предназначение Стрельцов – поиск чего-то нового. Они всегда стремятся оставить след после себя и разнообразить мир. Козероги живут тем, чтобы зарабатывать и приумножать часто просто ради удовольствия», – подчеркнула специалист.

Ранее астролог назвал три знака зодиака, которые начнут новую жизнь в августе. По его словам, последний месяц лета станет благоприятным периодом для свадеб и свиданий.

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