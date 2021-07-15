Горняк22: Какие праздники отмечают во всем мире 15 июля 2021 года

Цветы. Букет. Праздник Фото: anncapictures с сайта Pixabay

Каждый день в календаре можно найти повод утроить праздник и подарить подарки. Например, 15 июля можно отпраздновать Сабантуй, например

15 июля отмечают международный день ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day). Главная цель праздника – напомнить миру о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения условий жизни, решения проблем безработицы.

В Азербайджане 15 июля отмечают Сабантуй – праздник окончания полевых работ. Главное событие дня – спортивные состязания в верховой езде, беге и национальной борьбе.

В США отмечают День пожарной безопасности домашних животных, День «Я люблю лошадей» и День «Отдай что-то».

Еще в этот день отмечают не очень серьезный праздник – Международный день мармеладных червячков.

Именины выпали на 15 июля у Иувеналия и Арсения.

Источники – «Какой сегодня праздник», «Календарь событий», «РИА Новости Крым»

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