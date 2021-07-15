Горняк22: 3,2 млрд рублей потратят в Алтайском крае на подготовку к отопительному сезону

Ремонт теплосетей Фото: barnaul.org

Глава алтайского минстроя Иван Гилев отчитался, какие работы идут в особенно проблемных муниципалитетах, и затратах на эти цели

На подготовку к очередному осенне-зимнему периоду в Алтайском крае заложили 3,2 млрд рублей. Этот фонд сформирован из бюджетов всех уровней, в том числе предприятий ЖКХ. Об этом 13 июля рассказал глава алтайского минстроя Иван Гилев в ходе онлайн-форума на сайте краевого правительства.

В Змеиногорске заменят дымососы

Прошлой зимой на холод в квартирах жаловались жители Змеиногорска. По словам чиновника, сейчас в местной котельной уже состоялись наладочные испытания котлов. Специалисты привели в соответствие систему управления котлами с тем, чтобы обеспечить оптимальный режим горения.

27 июня, 9:39

Новый отопительный сезон в Барнауле начнут с 15 сентября

Капитальный ремонт теплосетей ведут сейчас на Деповской, в том числе и под трамвайными путями – теплосети здесь были проложены еще в 1964 году

Гилев добавил, что в Змеиногорске предусмотрена замена неэффективных золоуловителей на батарейные циклоны, а также замена дымососов с недостаточной производительностью.

Миллионы для Третьяковского района

Глава алтайского минстроя сообщил, что в текущем году региональное правительство выделило Третьяковскому району субсидию в размере 49,7 млн рублей.

Эти деньги планируется заменить котельное оборудование, а также сделать капремонт тепловых сетей в селах Корболиха и Староалейском.

Еще в мае на заседании регионального правительства, Третьяковский и Каменский районы обозначались, как территории, вызывающие особое беспокойство в плане подготовки к отопительному периоду.

Ранее «Толк» сообщал, что на ремонт котельной №29 в Камне-на-Оби из краевого бюджета выделено 6 млн рублей.

Фронт работы очерчен

Гилев подчеркнул, что в сравнении с 2020 годом финансирование на подготовку к осенне-зимнему периоду увеличено на 689 млн рублей.

По его данным, к предстоящему отопительному сезону в регионе необходимо подготовить более 1700 котельных, 3,2 тыс. тепловых и 14 тыс. водопроводных сетей.

Также министр анонсировал замену 193 котлоагрегатов, 131 км тепловых и 130 км водопроводных сетей.

ТОЛК