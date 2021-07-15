Горняк22: Губернатор Алтайского края провел заседание антитеррористической комиссии

В заседании антитеррористической комиссии Алтайского края приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных и краевых органов исполнительной власти. На ней рассмотрели ряд вопросов. Это выявление и устранение причин, способствующих образованию законспирированных террористических групп, состояние деятельности экспертного совета по выработке информационной политики, антитеррористическая защищенность различных объектов.

Были заслушаны результаты деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти региона. Так, в 2021 году задержаны три лица, придерживающиеся праворадикальной идеологии и готовившие самодельные взрывные устройства, пресечен канал финансирования террористической деятельности.

С учетом этой работы оперативная обстановка в Алтайском крае по линии борьбы с терроризмом членами комиссии оценивается как стабильная.

Министр образования и науки края Максим Костенко сообщил о деятельности экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в регионе. Определено, что будет создан механизм, способный обеспечить своевременное, объективное и в доступной форме доведение информации по вопросам профилактики терроризма и экстремизма до жителей края.

Также речь шла об оценке состояния категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, культуры, социальной защиты. Заслушаны руководители профильных органов исполнительной власти.

Было приняты решения сконцентрировать сведения об объектах муниципальной собственности, подлежащих антитеррористической защищенности, в органах исполнительной власти, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко отметил, что меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов принимаются с целью обеспечения безопасности граждан.

Алтайская правда