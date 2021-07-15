Горняк22: Свыше 145 кг наркотических средств изъяли алтайские полицейские в 2021 году

14 июля состоялось заседание антинаркотической комиссии Алтайского края, которую провел глава региона Виктор Томенко. На ней рассмотрели вопросы эффективности проводимой работы по профилактике наркомании, по выявлению и реабилитации наркопотребителей, а также по противодействию незаконному обороту наркотиков .

Главы Алейского, Рубцовского, Кулундинского и Зонального районов подробно рассказали о деятельности муниципальных антинаркотических комиссий и о мерах противодействия.

С начала текущего года в Алтайском крае проведено около 100 мероприятий антинаркотической направленности, которые охватили около 4 тысяч человек. С начала года во всех муниципальных образованиях края прошли профилактические операции «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник», «Канал» и так далее.

В общей сложности в первом полугодии органами правопорядка зарегистрировано 1556 наркопреступлений, на 24% возросло количество установленных наркосбытчиков. Пресечена деятельность 15 организованных групп, которые распространяли наркотики в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Ликвидированы 7 интернет-магазинов, 1 подпольная нарколаборатория. Из незаконного оборота изъято свыше 145 килограммов наркотических средств.

Также было отмечено, что необходимо усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних. Одним из основных инструментов должен стать охват системой дополнительного образования, пишет пресс-служба губернатора края.

По решению антинаркотической комиссии рекомендовано создать в школах региона ячейки Российского движения школьников, Юнармии, а также спортивных клубов и театральных кружков.

Алтайская правда