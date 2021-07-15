Горняк22: Рубцовчанку Анастасию Чепрасову хотят наградить за освобождение Белоруссии

Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Новосибирске направило в военный комиссариат Алтайского края для награждения участников Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». В списке награжденных и рубцовчанка Анастасия Чепрасова.

На фронт в 16 лет

Ей скоро 95, а взгляд по-прежнему молодой и память ясная. Сохранились хрупкость фигуры и темные волосы, что просто поразительно. Глядя на эту женщину, не веришь, что за ее плечами два года войны и не где-нибудь в обозе, а лицом к лицу с врагом.

На фронт Тася попала в 1943-м в 16 лет. Говорит, что было тому две причины. Первая приземленная: надоело пахать на быках. Вторая – возвышенная, ведь в те годы молодежь была идейная. Отец скончался от болезни, и девушка решила, что должна воевать с захватчиками вместо него. Мужчин-то в семье не осталось. Только мама, Тася и малышка Рая, которой еще и двух не исполнилось.

Жила семья Казанцевых в селе Таловка Змеиногорского района. Девушка отправилась в райвоенкомат. На вопрос, с какого года, не моргнув глазом ответила: с 1925-го, добавив себе два. «Мы с 1924-го берем», – строго сказал военком. «Тогда пишите 24-й», – заявила она. Мать только от соседки и узнала, что дочь записалась добровольцем на фронт.

Связующая нить

Попала Анастасия в зенитно-прожекторный батальон, где служили женщины, связистом. Ей надо было обеспечивать бесперебойную связь, а точки находились на расстоянии нескольких километров друг от друга и постоянно менялись. Хрупкая девушка вешала на себя катушку проводов, телефон, брала автомат – и вперед в любую погоду.

На вопрос, доводилось ли стрелять, отвечает:

– А как же! Сидишь в окопе, а немцы наступают. Тут уже речь о жизни и смерти идет.

Война для нашей героини прошла в основном на территории Белоруссии. Когда советские войска двинулись дальше, женский батальон на фронт отправлять не стали. Он остался возле Гомеля.

Тася понимала, что дома волнуются, и старалась писать почаще.

В одном из посланий с фронта такие строки: «Сижу на пенечке, пишу вам. А самолеты летят, бросают бомбы и все мимо меня».

У девушки, видимо, был очень мощный ангел-хранитель: ни одного ранения за все время войны.

С победой домой

Победу она застала там же, в Белоруссии, в лесочке, где стояла часть.

– Солдаты радовались, как маленькие дети, – вспоминает фронтовичка. – А мы прыгали, пели, вели себя так, словно с ума сошли.

В далекой Сибири тоже получили радостную весть. Раисе было всего три с половиной года, но она помнит, как мужчина бежал с горы с красным флагом: «Победа!» А мама схватила деревянную палку, привязала к ней кусок красной материи и водрузила над домом. Стали ждать возвращения старшенькой.

Анастасия служила еще месяц, а затем девушек отправили по домам.

Жажда жизни

Мирная обстановка опьяняла. Хотелось жить, учиться. Но как оставить маму с маленькой сестренкой, трудно же будет.

– Не трудней, чем в войну, – сказала мать, и Тася отправилась в Колыванский техникум учиться на бухгалтера. В выходные старалась приехать домой. Зимой вставала на лыжи и преодолевала 70 км в мороз и пургу. Фронтовая закалка!

Ее распределили в Ребрихинский район в село Белово бухгалтером в местную МТС. Там она и повстречала свою судьбу: комбайнера Ивана Чепрасова, красавца и спортсмена.

– Он чемпионом края по бегу был, – с гордостью говорит о супруге Анастасия Маркеловна. – Мы на соревнованиях и познакомились. Сказал, что от меня не отстанет. Так и вышла за него замуж в 1949 году.

Сестринская забота

В семье родились двое сыновей. Чепрасовы часто переезжали: то в Рубцовск, то снова в деревню, даже в других регионах России жили. Вместе с ними всегда была Рая, оставшаяся без мамы.

– Только благодаря сестре я успешно окончила школу, хотя поменяла их штук шесть. Поступила в институт, стала экономистом, –

говорит Раиса Маркеловна. – Она всегда считала образование очень важным.

Сестры сейчас живут вместе в Рубцовске в небольшой квартире, полученной от Алтайского тракторного завода. Теперь уже младшая заботится о старшей.

У Анастасии Чепрасовой 11 медалей – фронтовых и юбилейных. Последней стала белорусская

«75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Она ей дорога как память о прошлом и как знак уважения со стороны властей республики, за которую она воевала.

Новости Рубцовска

Алтайская правда