Горняк22: В барнаульском парке «Арлекино» нашли опасные аттракционы

В Барнауле выявили нарушения в работе аттракционов. Их работа приостановлена.

В парке развлечений «Арлекино» теперь не работают два популярных аттракциона – «Колесо обозрения» и «Американские горки». В ходе проверки там выявлены нарушения в эксплуатации. Аттракционы признаны опасными для жизни, а их директору поручено разобраться с проблемами и ликвидировать их.

Как сообщает УФССП России по Алтайскому краю, судебные приставы приостановят деятельность развлекательных комплексов до устранения выявленных нарушений.

Барнаул

Алтайская правда