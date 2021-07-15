ГОРНЯК22 15.07.2021
Общество

Горняк22: В барнаульском парке «Арлекино» нашли опасные аттракционы

Горняк22
10 часов Ago

В Барнауле выявили нарушения в работе аттракционов. Их работа приостановлена.

В парке развлечений «Арлекино» теперь не работают два популярных аттракциона – «Колесо обозрения» и «Американские горки». В ходе проверки там выявлены нарушения в эксплуатации. Аттракционы признаны опасными для жизни, а их директору поручено разобраться с проблемами и ликвидировать их.

Как сообщает УФССП России по Алтайскому краю, судебные приставы приостановят деятельность развлекательных комплексов до устранения выявленных нарушений.

Барнаул 

Алтайская правда

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