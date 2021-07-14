Горняк22: Астрологи назвали 13 июля неблагоприятным днем из-за соединения Марса и Венеры

Космос. Марс. Сияние Фото: WikiImages с сайта Pixabay

Соединение Марса и Венеры считается неблагоприятным астрологическим событием. Это будет один из самых опасных дней июля из-да противостояния стихий воды и огня

Астрологический прогноз на 13 июля

Энергетика Овнов будет в полном диссонансе, им будет сложно достичь внутренней гармонии. Настроение будет плохим, сфокусироваться на делах будет проще, пишет DailyHoro.ru.

08 июля, 11:54

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Тельцам астрологи рекомендуют быть самостоятельными, не обращаться за помощью. Чужие советы могут привести к провалу.

Близнецам астрологи советуют отказаться от сложных дел и забот. В целом день будет не таким опасным, как для других знаков Зодиака.

Ракам нужно сосредоточиться на чем-то одном – либо на любви, либо на делах. Чтобы неприятности обошли стороной, нужно следовать привычному расписанию и не идти на риск.

Львам рекомендуется посвятить 13 июля домашним делам. Представители знака ощутят безрассудство. Не стоит подписывать важные бумаги и давать обещания.

У Дев могут появиться недоброжелатели и враги. Не стоит принимать трудности и обиды близко к сердцу.

Весы будут пребывать в иллюзиях. Объяснить причины своих поступков окружающим будет сложно.

Скорпионы 13 июля станут более чувствительными, эмоциональными.

У Стрельцов на нет сойдут харизма, обаяние, покинет успех в любви. Астрологи советуют им 13 июля сфокусироваться на других сферах жизни.

Козероги станут замкнутыми. Соединение Марса и Венеры, возможно, заставит их потерять уверенность в себе.

Водолеи рискуют начать сорить деньгами. Им нужно осторожнее относиться к финансам.

Рыбы будут вспыльчивыми, а их настроение будет очень часто меняться до конца дня.

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