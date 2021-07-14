Горняк22: В Алтайском крае объявили штормпрогноз из-за ливней и ветра до 25 м/с

Гроза Фото: pixabay

Спасатели напоминают о необходимости придерживаться правил безопасности при нахождении на открытом участке местности в ненастье

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

14 июля и ночью 15 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливни. Непогода также принесет грозы, град и усиление ветра до 17-22 м/с. При грозах местами шквалы будут достигать 25 м/с.

В МЧС напомнили о необходимости придерживаться правил безопасности при нахождении на открытом участке местности в ненастье – следует держаться дальше от рекламных конструкций, на заходить под деревья и крыши.

Ранее стало известно, что в эти дни в Алтайский край придет сильное похолодание.

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