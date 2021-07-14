ГОРНЯК22 14.07.2021
Общество

Горняк22: Какие праздники и события будут 13 августа 2021 года

Горняк22
11 часов Ago

Звездопад. Космос Фото: pixabay.com

Падение сотен звезд, заговенье христианского поста, а также опасный день, полный неприятностей, – вот что будет 13 августа 2021 года

Что будет 13 августа 2021 года

13 августа у православных христиан – заговенье Успенского поста. Он начнется на следующий день, 14 августа, и продлится две недели, до 27 августа.

В ночь с 12 на 13 августа своего максимума достигнет метеорный поток Персеиды. В час на ночном небе можно будет увидеть больше 100 падающих звезд.

Это будет пятница, 13-е. По поверьям – день всяческих неприятностей.

Еще 13 августа отмечают международные праздники День левшей и День скептиков.

Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана, Сергея.

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