Горняк22: Надпись «Барнаул орденоносный» на мэрии установят за 3,5 млн
Администрация города Барнаула Фото: Анна Меньшикова
На крыше здания на улице Гоголя, 48, появится 37-метровая конструкция с объемными световыми элементами. О сроках исполнения работ не уточняется
Власти Барнаула ищут подрядчика на изготовление и монтаж надписи и ордена «Барнаул орденоносный» на здании горадминистрации. Об этом сообщает «Алтапресс».
Начальная цена работ – более 3,5 млн рублей.
Победитель аукциона должен будет изготовить и установить на крыше здания 37-метровую конструкцию с объемными световыми элементами.
Историческая надпись долгие годы размещалась на одном из зданий на проспекте Ленина. Ее демонтировали в 2017 году, так как сама конструкция стала аварийной и представляла опасность для жителей дома и прохожих.
После этого власти объявили опрос о месте нового размещения конструкции. В итоге ее решили установить на шестиэтажном здании мэрии на улице Гоголя, 48.