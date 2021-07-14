Горняк22: Надпись «Барнаул орденоносный» на мэрии установят за 3,5 млн

Администрация города Барнаула Фото: Анна Меньшикова

На крыше здания на улице Гоголя, 48, появится 37-метровая конструкция с объемными световыми элементами. О сроках исполнения работ не уточняется

Власти Барнаула ищут подрядчика на изготовление и монтаж надписи и ордена «Барнаул орденоносный» на здании горадминистрации. Об этом сообщает «Алтапресс».

Начальная цена работ – более 3,5 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет изготовить и установить на крыше здания 37-метровую конструкцию с объемными световыми элементами.

Историческая надпись долгие годы размещалась на одном из зданий на проспекте Ленина. Ее демонтировали в 2017 году, так как сама конструкция стала аварийной и представляла опасность для жителей дома и прохожих.

После этого власти объявили опрос о месте нового размещения конструкции. В итоге ее решили установить на шестиэтажном здании мэрии на улице Гоголя, 48.

ТОЛК