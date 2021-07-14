Горняк22: Алтайский край перешагнул отметку в 57 тысяч больных коронавирусом

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

С каждым днем в регионе становится все больше заболевших коронавирусом – на днях край уже перешагнул собственный антирекорд по количеству заболевших за сутки, установленный летом-2020

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 256 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на 13 июля заболели 57 227 человек, в том числе 3 870 детей, сообщает региональный оперштаб.

20 больных коронавирусом умерли за сутки, 19 из них – непосредственно от инфекции. Всего летальных исходов среди больных ковидом с начала года зафиксировали 3 611 случаев (все взрослые).

587 заболевших ковидом находятся сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (+22 случая за сутки). 195 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

3 048 человек с коронавирусом сейчас лежат в госпиталях. Еще у 821 пациента обнаружена вирусная пневмония, сходная с коронавирусной.

Всего в крае развернуто 4 445 коек для ковидных больных (+76 за сутки): 3 244 подключены к кислороду и 305 – к ИВЛ. Свободными остаются 576 мест.

6 618 тестов на ковид сделали за сутки в Алтайском крае.

404,3 тыс. человек сейчас прививаются от ковида в регионе.

689 случаев заражения в крае – из разряда завозных.

35,2 тыс. случаев ковида в регионе произошли после контактов с ранее заболевшими людьми.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 91,

Бийск – 24,

Рубцовск – 22,

Камень-на-Оби и Новоалтайск – по 9,

Крутихинский район – 7,

Заринск, Славгород и Ключевский район – по 6,

ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 5,

Алейский, Егорьевский, Локтевский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский и Усть-Пристаньский районы – по 4,

Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Тюменцевский и Шипуновский районы – по 3,

Каменский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский районы – по 2,

Благовещенский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский и Хабарский районы – по 1.

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