Горняк22: Алтайский край перешагнул отметку в 57 тысяч больных коронавирусом
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
С каждым днем в регионе становится все больше заболевших коронавирусом – на днях край уже перешагнул собственный антирекорд по количеству заболевших за сутки, установленный летом-2020
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 256 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на 13 июля заболели 57 227 человек, в том числе 3 870 детей, сообщает региональный оперштаб.
- 20 больных коронавирусом умерли за сутки, 19 из них – непосредственно от инфекции. Всего летальных исходов среди больных ковидом с начала года зафиксировали 3 611 случаев (все взрослые).
- 587 заболевших ковидом находятся сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (+22 случая за сутки). 195 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- 3 048 человек с коронавирусом сейчас лежат в госпиталях. Еще у 821 пациента обнаружена вирусная пневмония, сходная с коронавирусной.
- Всего в крае развернуто 4 445 коек для ковидных больных (+76 за сутки): 3 244 подключены к кислороду и 305 – к ИВЛ. Свободными остаются 576 мест.
- 6 618 тестов на ковид сделали за сутки в Алтайском крае.
- 404,3 тыс. человек сейчас прививаются от ковида в регионе.
- 689 случаев заражения в крае – из разряда завозных.
- 35,2 тыс. случаев ковида в регионе произошли после контактов с ранее заболевшими людьми.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 91,
Бийск – 24,
Рубцовск – 22,
Камень-на-Оби и Новоалтайск – по 9,
Крутихинский район – 7,
Заринск, Славгород и Ключевский район – по 6,
ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 5,
Алейский, Егорьевский, Локтевский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский и Усть-Пристаньский районы – по 4,
Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Тюменцевский и Шипуновский районы – по 3,
Каменский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский районы – по 2,
Благовещенский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский и Хабарский районы – по 1.