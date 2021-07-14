Горняк22: Очередной подрядчик сорвался с доставки «собянинских» трамваев в Барнаул

Трамвай. Депо Фото: Фото: barnget.ru

Первый несостоявшийся исполнитель сейчас пытается в арбитраже доказать, что претензии к нему на выплату штрафа необоснованы. Между задержка в доставке составляет уже пол года

Еще один подрядчик сорвался с работ по доставке подаренных мэром Москвы Барнаулу трамваев. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, заказчик в лице комитета по дорожному хозяйству города признал компанию «Спецтранссервис» уклонившейся от подписания договора. Другие обстоятельства разрыва контракта не уточняются.

О том, что победителем повторного аукциона на перевозку 10 трамваев из Москвы до столицы Алтайского края стал барнаульский «Спецтранссервис», стало известно в начале июля. Предполагалось, что с фирмой заключат контракт на сумму 3,337 млн рублей.

Таким образом, у барнаульских чиновников срывается уже второе за полгода соглашение. В первом случае возник конфликт между заказчиком и ИП Максимом Серебренниковым – последний не стал выполнять демонтаж крышевого оборудования для транспортировки вагонов на грузовых платформах.

Соглашение с предпринимателем расторгли в одностороннем порядке и затребовали у него штраф. Сейчас Серебренников пытается в арбитраже доказать, что претензии чиновников необоснованны.

ТОЛК