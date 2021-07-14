Горняк22: В Алтайском крае стали чаще разводиться, чем жениться

Свадьба Фото: pixabay

В целом с начала 2021 года пары чаще заключали официальные браки, чем годом ранее, однако этот показатель оказался меньшим в сравнении с распавшимися союзами

В Алтайском крае в январе – мае 2021 года местные пары заключили 3 644 брака. Это на 994 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводит сайт краевого правительства со ссылкой Росстат региона.

Однако на фоне разводов количество официально заключенных браков уже не кажется высоким. Так, с начала 2021 году в крае уже расторгли брак 3 923 семейные пары. Причем это на 841 развод больше, чем в январе – мае 2020 года.

Напомним, что в 2020 году органы ЗАГС в Алтайском крае зарегистрировали 11,5 тысячи браков. Это оказалось антирекордом по регистрации браков в регионе за последние 25 лет – во многом это было связано с ограничительными мерами в пандемию коронавируса. Официально распалось за этот период 10,3 тысячи семей.

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