Горняк22: Космонавты впервые начали выращивать овощи на МКС

Перец Фото: pixabay.com

Астронавт Меган МакАртур не пояснила, какой именно сорт перца планируют выращивать на орбитальной станции космонавты из США

На борту Международной космической станции (МКС) впервые начали выращивать сладкий перец, заявила американский астронавт Меган МакАртур, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня стартовал эксперимент Plant Habitat-04! Мы впервые в космосе выращиваем перец – это трудная задача из-за долгих циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа!» – написала она.

Российские ученые также собирались выращивать перец на МКС, но в декабре 2016 года во время аварийного спуска оранжерея «Лада-2» была утрачена. В мая 2020 года замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев заявил, что ученые работают над созданием новой космической оранжереи.

Сейчас на МКС находится 65-я экспедиция. В ее состав входят россияне Петр Дубров и Олег Новицкий, американцы Меган МакАртур, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, француз Тома Песке и командир станции – японец Акихико Хосиде.

Ранее кинокритик Антон Долин прокомментировал информацию о «космическом» фильме. Художественный фильм с рабочим названием «Вызов» будет сниматься на Международной космической станции.

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