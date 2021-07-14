Горняк22: Прозрачность выборов в Алтайском крае обеспечат информационные технологии и полиция

В этом году конкуренция ощущается особенно остро: 32 партии имеют право выдвигать своих кандидатов. «Конкурс» на место депутата Госдумы возможно превысит показатель прошлого созыва – 11 человек на место.

В региональном избиркоме рассказали о новинках сентябрьского голосования.

Чтобы не допустить нарушений в сборе подписей в крае впервые используют специальный «сканер». Раньше документы проверяли вручную, а это титанический труд. К примеру, самовыдвиженец по одномандатному округу должен предоставить порядка 15 тыс. подписей.

Компьютер будет сканировать подписные листы и сверять их с базой избирателей. В случае несовпадения программа сформирует запрос в МВД. А дальше будут решать специалисты.

«Основной вывод по достоверности подписи остаётся за экспертами. За ответом МВД о подтверждении информации, за экспертами-подчерковедами. Программное обеспечение – это помощник, элемент, который облегчит работу избирательных комиссий», — отметил руководитель информационного центра ГАС «Выборы» Юрий Сидоров.

В условиях пандемии на участках для голосования будут соблюдены все меры предосторожности – маски, перчатки, защитные экраны, средства дезинфекции. Чтобы не допустить скопления людей решено сделать голосование трехдневным. В промежутках между этими днями бюллетени будут хранить в сейфах, под круглосуточной охраной полиции и наблюдением видеокамер.

«Это видеонаблюдение с круглосуточной трансляцией в сети Интернет избирательных участков и тех мест, где находится избирательная документация, в том числе в ночном режиме. На тех участках, где невозможно осуществлять видеонаблюдение с трансляцией онлайн это использование <…> средств видеофиксации или видеорегистраторов», — рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

Многодневное голосование уже доказало свою эффективность во многих странах – Германии, Канаде, Австралии ещё до пандемии. Такой формат удобен. Например, дачникам не придется выбирать- провести выходные на любимых «6 сотках» или принять участие в голосовании. Ведь важен каждый голос.

Напомним, выборы в Заксобрание региона и Государственную Думу в Алтайском крае пройдут с 17 по 19 сентября.

Алтайская правда