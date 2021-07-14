Горняк22: Зачем в Барнаул отправляются сразу две исторические экспедиции

Барнаул может стать точкой пересечения двух исторических экспедиций. Одна из них изучает города военного тыла, другая – следует трехвековым маршрутом.

Трудовая доблесть народа

Авторы проектов – путешественники из общественной организации «Пермское региональное отделение Российского творческого Союза работников культуры». Первый проект «Трудовая доблесть России. Резервы человечества» уже начал свою работу. Он посвящен трудовой доблести народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Путешественники едут через всю Россию по городам трудовой доблести с целью рассказать о достижениях нашей страны в науке, промышленности, энергетике и познакомить с технологиями ушедшей эпохи. Штаб экспедиции из четырех человек следует на головном автомобиле в автоколонне.

Стартовали путешественники в июне из Москвы.

– У нас не обходится без приключений, – делится Анатолий Васильев, руководитель международной экспедиции. – Например, когда подъезжали к Барнаулу, из-за перемещения военной техники было перекрыто движение на трассе, и частному автотранспорту пришлось пережидать. Еще один случай был, когда въезжали в Новосибирск, – на железнодорожном переезде на машину упал шлагбаум и немного помял зеркало. Но мы к этому относимся философски. В каждом из городов участники экспедиции посещают знаковые места, связанные с трудовым подвигом его жителей. Так, в ЗАТО Трехгорный, делегация посетила музей приборостроительного завода, где представлены уникальные экспонаты: многотонные бомбы и боеголовки, совсем недавно имевшие гриф «секретно». А в Барнауле у участников автопробега прошли встречи с представителями региональных отделений Союза десантников России, боевых искусств. – В первую очередь мы едем по городам трудовой доблести, – рассказывает Анатолий. Присуждение такого названия – общественная награда, а мы подчеркиваем значимость трудового подвига в годы войны, в предвоенные, послевоенные годы, в современных условиях. После Барнаула участники автопробега отправятся в Новокузнецк. А дальше путешественники посетят другие города Сибири и Дальнего Востока. Завершится их путешествие 5 сентября в Москве.

Необычная гастрономия

Другой проект появился на основе маршрута Витуса Беринга. В XVIII веке группа ученых посетила тогда еще Томскую губернию. Местные жители угощали исследователей блюдами региональной кухни, и именно их подали к столу современным автопутешественникам. Участники автопробега первыми пройдут по новому туристическому маршруту, который называется «Экспедиции Беринга. Барнаул». – Мы готовим это проект совместно с туроператорами Алтайского края. Он будет длиться один день, – сказал Ильдар Маматов, руководитель проекта. Маршрут предусматривает дегустацию блюд времен экспедиции Беринга, которые предложит туристам музей «Горная аптека». – В те времена не было ни авокадо, ни креветок, ни картофеля. Эти маленькие тонкости интересны жителям современных мегаполисов – чем же питались участники экспедиции и местные жители? – повествует Маматов. Кстати, в XVIII веке были популярны такие блюда, как кулеш (это одновременно и суп, и каша с мясом, салом), гречневая каша и все, что дают нам река, лес. Помимо «Горной аптеки», жители края смогут принять участие в квесте, посетить музей «Мир камня», где будут проводиться мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов. А скоро задумка путешественников станет доступна и для жителей региона. По итогам международной экспедиции выйдет фотоальбом и книга о путешествии. На этом креативные планы участников не заканчиваются. Чуть позже они отправятся в кругосветную экспедицию на парусной яхте «Бегущая по волнам». Наталья АНДРОНОВА, фото из личного архива героев

Барнаул

Алтайская правда