Горняк22: Общественные советы при медучреждениях Алтайского края улучшат взаимодействие врачей и пациентов

Общественные советы, которые формируются сегодня во многих лечебных учреждениях Алтайского края, призваны стать реальным инструментом повышения качества и доступности медицинской помощи жителям региона, каналом надежной связи пациентов и медицинского сообщества.

Основная миссия

По каким только поводам не критикуют сегодня нашу медицину! За то, что в поликлиниках не хватает докторов, от терапевтов до узких специалистов, за те сложности, с которыми сельчане попадают в краевые профильные клиники… В последнее время в Алтайском крае много делается для поддержки и закрепления выпускников на местах. Однако – любопытный факт! – кадровый голод испытывают все районы, а вот количество жалоб в территориях неоднородно.

Ресурсы важны, но определяют они далеко не всё, – уверен председатель Общественного совета Минздрава региона Владимир Трешутин. На 80% количество и содержание жалоб граждан связано с неумелой организацией процесса на местах. Помогать главврачам и управленцам разруливать проблемы, которые будоражат людей, связывая «два берега», – миссия ОС. В 138 из 155 медицинских организаций края такие добровольные формирования уже действуют. Как показывает практика, сейчас, на пике тяжелой третьей волны коронавируса, они пришлись весьма кстати.

Невозможность решить те или иные вопросы на местах рождает недоверие к власти в целом, и это подтверждает статистика. 60% обращений и жалоб поступают в Министерство здравоохранения Алтайского края, остальные, 1700 в абсолютном выражении за 2020 год, – в Росздравнадзор, Минздрав России, Администрацию Президента РФ, прокуратуру, – констатирует Владимир Трешутин.

По мнению спикера, вал негатива, который принимают сейчас на себя медики, в большинстве случаев необоснованный, как показывают итоги служебных проверок. Его можно прекратить, вернуть врачам, фельдшерам и медсестрам доброе имя, если следовать простым правилам. Первое – с помощью общественных советов решать на местах вопросы доступности и качества медицинской помощи. Второе – усилить ведомственный внутренний контроль, который должен работать параллельно с надзорными органами. Третье – на сайтах профильных территориальных ведомств настроить счетчики обращений, чтобы люди наглядно видели, сколько из них уже отработаны, сколько – в работе. Четвертое – не забывать публично благодарить врачей, честно делающих свое дело, спасающих пациентов, и в качестве публичной «Красной доски» использовать СМИ, сайт регионального Минздрава, соцсети.

Как они устроены

О том, как это работает в Смоленской ЦРБ, рассказала председатель местного ОС Ирина Федотова, 12 лет возглавляющая и районную организацию инвалидов:

В совет вошло более 10 человек, плюс волонтеры, которые делают нашу жизнь проще. В активе предприниматели, представители власти района, общественники, врачи. За годы работы с главврачом и заведую-

щими отделениями мы уже отработали такую схему, позволяющую на месте решать большинство вопросов, связанных с лечением, обследованиями, оформлением документов на МСЭ. Сейчас, в пик эпидемии, есть сложности с направлениями в крае-

вые учреждения, но стараемся находить выход. Общественный совет нужен прежде всего для того, чтобы проблема пациента решалась вот так, в комплексе.

В ОС детской городской поликлиники № 9 Барнаула вошли активисты, представляющие группы основных детских патологий, ветераны, многодетные родители. Все они – люди, готовые к разумному диалогу с медиками. По словам главврача Ирины Потаповой:

Когда начинаем совместно решать вопросы, связанные с доступностью помощи при том или ином заболевании, возникает море вопросов. Транспортировки, например. Когда есть обратная связь, в рамках межведомственных коммуникаций проще решить, как и когда доставить ребенка к месту реабилитации, кто его подождет и увезет домой. У советов – неплохие перспективы.

Уже десять лет сотрудничает с общественными формированиями бюро МСЭ по Алтайскому краю. Новый статус ОС – лишь «огранка» сложившихся отношений.

Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Александр Гончаренко (он много лет возглавлял бюро) рассказывает о партнерстве и с детским региональным омбудсменом Ольгой Казанцевой, и с общественными организациями семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, когда дело касается горячих тем – подготовки и проведения МСЭ, освидетельствования.

Так проще решаются вопросы организационного плана, в частности возникающие при оформлении направительных документов, которые должны содержать полную информацию о человеке. Ситуация осложнилась, когда с приходом эпидемии мы перешли на электронный документооборот. С апреля 2020 года освидетельствование проводится заочно, без личного участия пациента. Суть многих жалоб в том, что «не рассказали», «не пояснили». Отправляя пациента в Барнаул, врачи на местах должны думать, как сделать так, чтобы за одну поездку он прошел все необходимые обследования и консультации, не ездил несколько раз. А для паллиативных больных нужно все сделать в течение трех дней, включая обеспечение медикаментами и средствами реабилитации. Вместе с общественниками мы сформировали пакет предложений, среди которых нет ни одного финансово ёмкого. Инициировать их – в наших силах.

Алтайская правда