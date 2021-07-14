Горняк22: В Барнауле в «Титов Арене» потушили условный пожар

13 июля на территории Алтайского края прошли пожарно-тактические учения. В Барнауле пожарные условно тушили огонь в «Титов Арене» и спасли 93 человека.

Во всех 12 отрядах края проходили тренировки на объектах с массовым пребыванием людей. В ходе проверки отрабатывались слаженные действия личного состава пожарных подразделений, а также взаимодействие с другими службами, пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Самые масштабные учения прошли в Барнауле. Для отработки навыков пожаротушения выбрали один из самых крупных объектов – «Титов Арену». Ее вместимость 5600 человек, а площадь – свыше 6500 кв. м.

Условное возгорание определили в гардеробной и в раздевалке на цокольном этаже. На месте работало 58 человек личного состава и 15 единиц техники. В ходе учения пожарные спасли 93 человека.

В «Титов Арене» идет реконструкция, и подобные тренировки помогают лучше узнать планировку здания и отработать вероятные сценарии пожаротушения.

Алтайская правда