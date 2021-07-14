ГОРНЯК22 14.07.2021
Общество

Горняк22: Можно ли продать дом без выписки из Росреестра

Горняк22
28 минут Ago

«Мой дом приватизирован, и на руках есть выписка из БТИ, но в Росреестр информацию о своей собственности я не подавала. Сейчас говорят, что без выписки из реестра нельзя продать дом. Так ли это?», — спрашивает Ирина Кравченко из села Табуны.

На вопрос отвечает Людмила Докукина, начальник отдела госрегистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Алтайскому краю:

«На самом деле такие объекты расцениваются как ранее учтенные, то есть они поставлены на технический или государственный учет до 1 марта 2008 года. И у собственника, возможно, имеется договор о приватизации и технический план. Данные о таких объектах не включены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В настоящее время для проведения какой-либо сделки требуется выписка из ЕГРН (она заменяет свидетельство о государственной регистрации прав), соответственно, прежде чем выходить на сделку, собственнику изначально потребуется внести сведения о недвижимости в ЕГРН. 

29 июня вступили в действия поправки в федеральное законодательство, согласно которым любой правообладатель, обратившийся в МФЦ за регистрацией ранее учтенного объекта недвижимости, может сделать это без пошлины и одновременно подать заявление и о постановке объекта на кадастровый учет (если этого не было сделано), и о внесении данных в ЕГРН. Такой алгоритм распространяется на оперативное оформление перед сделкой. Если же нет острой необходимости во внесении сведений, этим займутся органы государственной власти и местного самоуправления. 

Табунский район 

Алтайская правда

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