Горняк22: Блогер и мисс Волгоград прокатилась на кабриолете по тротуару в парке

Виолетта Чиковани Фото: МВД по Волгоградской области

Девушка объяснила полицейским, что не могла никому навредить, поскольку не ездила там, где были дети, а видео должно было носить юмористический характер

В Волгограде 27-летняя блогер и мисс Волгоград Виолетта Чиковани получила штраф в 2 тысячи рублей за езду на желтом Chevrolet Camaro по парку Саши Филиппова, сообщает пресс-служба регионального МВД.

10 июля жители города, которые находились в парке, заявили, что по пешеходной зоне разъезжает Chevrolet Camaro. Люди при этом разбегались по сторонам, чтобы не попасть под колеса.

«Я понимаю, что это нарушение ПДД. Это был спор, мы снимали ролик юмористический. Моя задача – не делать другим плохо и смеяться над собой и своими образами и выходками. Мы не трогали людей, детей», – рассказала блогер.

В пресс-службе МВД рассказали, что автомобиль был арендован жительницей Москвы, которая приехала в Волгоград для снятия видеоконтента. Женщине назначили штраф в 2 тысячи рублей.

Напомним, что победительница конкурсов «Мисс Волгоград» и «Мисс студенчество» уже не раз отличалась подобными выходками. В прошлом году девушка прокатилась по центру города на матрасе, прикрепленном к легковому автомобилю.

Ранее «Толк» сообщал, что оскандалившийся на Алтае видеоблогер Михаил Литвин лишился прав. Молодой человек ехал по встречке на дороге с односторонним движением и въехал в припаркованный автомобиль каршеринга.

ТОЛК