Горняк22: 18-летнего дзюдоиста задержали за смерть мужчины в драке у ресторана Барнаула

Полиция Фото: pixabay.com

Инцидент произошел рано утром на парковке в центре города — предварительно, в ходе драки один из ее участников пропустил удар и упал на асфальт, ударившись головой

В Барнауле задержан воспитанник одной из крупных спортивных школ после драки у ресторана Барнаула, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Инцидент произошел рано утром 10 июля на парковке у «Che Guevara Club». По данным источника, между 18-летним юношей и 24-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого завязалась драка.

Предварительно, последний пропустил удар и упал на землю, ударившись головой об асфальт. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, «скорая» не смогла ему помочь, мужчина умер на месте.

Юношу задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Ресурс сообщает, что задержанный якобы является перспективным дзюдоистом Школы олимпийского резерва. В СУ СКР по Алтайскому края «Толку» подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако по данным о личности задержанного здесь попросили направить официальный запрос.

Сейчас в Барнауле идет суд по похожему резонансному делу о смертельной драке на Старом базаре, в результате которой погиб Павел Рохлов. На скамье подсудимых – экс-боксер Михаил Старцев.

ТОЛК