Горняк22: Украденное из ювелирного магазина Барнаула золото не было застраховано

Кольца. Ювелирные украшения Фото: pixabay.com

В отделе не сработала сигнализация, поэтому злоумышленники зашли и вышли из магазина незамеченными. Не исключено, что воры действовали по наводке

Золото, которое воры вынесли из ювелирного магазина через дыру в стене барнаульского ТЦ «Лето», не было застраховано. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в отделе с драгоценностями не сработала сигнализация, поэтому злоумышленники зашли и вышли из магазина незамеченными.

Не исключено также, что грабители действовали по наводке.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля – неизвестные прорезали проем в стене ТЦ «Лето», через который забрались в отдел с ювелирными украшениями, похитив товара на 6 млн рублей. Они также обчистили несколько соседних отделов, похитив наличность из кассы и товары.

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