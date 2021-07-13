ГОРНЯК22 13.07.2021
Общество

Горняк22: Жителя Бийска судят за изнасилование экс-жены под угрозой убийства

Горняк22
11 часов Ago

Наручники Фото: pixabay.com

Следствие полагает, что мужчина пришел в квартиру бывшей супруги и надругался над ней, угрожая отверткой. Обвиняемый утверждает, что секс был по обоюдному согласию

В Бийске суд рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя в изнасиловании под угрозой убийства. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. По данным следствия, 39-летний мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, в которой она жила с тремя маленькими детьми. Угрожая отверткой, он отвел женщину в ванную комнату и изнасиловал.

В ведомстве уточнили, что в момент нападения насильник был пьян.

Между тем обвиняемый своей вины не признает, утверждая, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что полиция ищет подозреваемого в попытке изнасилования в садоводстве Барнаула.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Врач объяснил популярность вакцины «КовиВак» у россиян

Горняк22: Врач объяснил популярность вакцины «КовиВак» у россиян

Горняк22
11 часов Ago
Вакцинация Фото: pixabay.com Врач напомнил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета, и рекомендовал вакцинироваться всем россиянам...

Читать по теме:

ВТОПЕ: