Горняк22: Жителя Бийска судят за изнасилование экс-жены под угрозой убийства

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Следствие полагает, что мужчина пришел в квартиру бывшей супруги и надругался над ней, угрожая отверткой. Обвиняемый утверждает, что секс был по обоюдному согласию

В Бийске суд рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя в изнасиловании под угрозой убийства. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. По данным следствия, 39-летний мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, в которой она жила с тремя маленькими детьми. Угрожая отверткой, он отвел женщину в ванную комнату и изнасиловал.

В ведомстве уточнили, что в момент нападения насильник был пьян.

Между тем обвиняемый своей вины не признает, утверждая, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что полиция ищет подозреваемого в попытке изнасилования в садоводстве Барнаула.

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