Горняк22: 20-летняя пассажирка автомобиля погибла в ночном ДТП на Алтае

ДТП Фото: pixabay.com

По предварительным данным, молодой водитель легковушки сел за руль пьяным и не справился с управлением на затяжном повороте

20-летняя девушка-пассажир LADA погибла в ДТП в Мамонтовском районе Алтайского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Авария произошла в ночь на 12 июля недалеко от села Малые Бутырки.

По словам близких погибшей, на затяжном повороте водитель не справился с управлением и слетел с трассы. Машина перевернулась, девушку выбросило из авто. Она погибла на месте.

Водитель и второй пассажир легковушки серьезно не пострадали.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, 20-летний молодой человек сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае за выходные произошло рекордное количество ДТП.

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