Горняк22: Несколько сотрудников лагеря «Юность» в Алтайском крае заразились коронавирусом

Детский лагерь Фото: канал "Толк"

В родительских чатах Рубцовска стали активно распространятся сообщения о якобы вспышке инфекции в лагере. Власти подтвердили факт заболевания персонала

Несколько сотрудников летнего детского лагеря «Юность» (Егорьевский район Алтайского края) заразились коронавирусом. Об этом в ответ на запрос телеканала «Вести Алтай» сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«У трех сотрудников выявлены положительные результаты обследования на коронавирусную инфекцию», – говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что ПЦР-тестирование проводилось перед второй сменой, к дальнейшей работе заразившихся не допустили, «предотвратив занос инфекции на территорию лагеря».

«Случаев заболевания COVID-19 в настоящее время в «Юности» не зарегистрировано», – проинформировали в Роспотребнадзоре.

Ранее в родительских чатах Рубцовска появились сообщения о якобы вспышке инфекции в лагере.

Накануне стало известно, что олимпиады городов и сельских спортсменов Алтая вновь перенесли из-за пандемии.

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