Горняк22: Кто такие жухалы и почему Дмитрий Губерниев так назвал сборную Англии

Дмитрий Губерниев Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в финале Евро 2021 будет болеть за сборную Италии и назвал англичан «жухалами». Рассказываем, кто это такие и за что так обозвали футболистов

Губерниев о жухалах

«Я надеюсь, что итальянцы выиграют. Для англичан это матч жизни и смерти. С учетом того, что и королева пишет письма, и вся нация ждет. Мне кажется, жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию», — цитирует Губерниева Sport24.

Кто такие жухалы

Согласно словарям, «жухало» – это мошенник, обманщик.

Почему англичане – жухалы

Предположительно, высказывание Губерниева относится к полуфинальному матчу Евро 2021 между сборными Англии и Дании. Издание RT рассказывает, что этот поединок был самым неоднозначным на весь турнир.

Во-первых, судьбу матча определил пенальти в пользу Англии, которые многие эксперты посчитали несправедливым.

Во-вторых, перед тем как нападающий сборной Англии упал в чужой штрафной, на поле оказалось два мяча.

И в-третьих, во время матча вратарю датчан посветили в лицо лазерной указкой.

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