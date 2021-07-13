Горняк22: Шторм с ливнями, градом и сильным ветром пришел на юг Алтайского края

Лето. Дожди Фото: pixabay.com

Уже накануне, 11 июля, в крае начала портиться погода. Так, автомобилистов на Чуйском тракте застал проливной дождь, вода залила улицы Рубцовска

МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае в связи с сильным ветром, ливнями и градом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным синоптиков, в регионе 12 июля местами по югу ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с.

Погода начала портиться в крае накануне. Так, в Рубцовске из-за обильных осадков затопило центральные улицы. Местные жители жалуются, что ливневка не справилась с потоком воды.

Автомобилистов на Чуйском тракте застал проливной дождь.

Ранее «Толк» сообщал о том, что по большей части территории края 12 июля ожидаются дожди и до +29 градусов.

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