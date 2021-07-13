Горняк22: В Барнауле нашли пропавшую 17-летнюю рыжую девочку

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Об исчезновении подростка стало известно вечером 10 июля, но уже к обеду воскресенья, 11 июля, появились сообщении о том, что она найдена

Пропавшую ранее 17-летнюю девочку из Барнаула нашли живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена. Жива», – говорится в сообщении.

О том, где обнаружили подростка и почему она длительное время не выходила на связь, а также об ее состоянии не сообщается.

ТОЛК