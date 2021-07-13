Горняк22: Барнаульцы делятся кадрами необычного «огненного» заката

"Красный" закат над Барнаулом Фото: instagram.com/natali_natalipergaeva

Горожане оставляют десятки восторженных комментариев под снимками: они назвали вечернее небо с радугой «невероятно красивым»

Жители Барнаула стали свидетелями необычного заката и радуги над городом 11 июля – эффектными снимками они поделились в Instagram.

Солнце раскрасило облака во множество оттенков красного, «подсветило» алым фасады зданий. «Огненный» небосвод прочертила яркая радуга.

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Ранее «Толк» сообщал о том, что на юг Алтайского края пришел шторм с ливнями, градом и сильным ветром.

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