Горняк22: Барнаульцы делятся кадрами необычного «огненного» заката
"Красный" закат над Барнаулом Фото: instagram.com/natali_natalipergaeva
Горожане оставляют десятки восторженных комментариев под снимками: они назвали вечернее небо с радугой «невероятно красивым»
Жители Барнаула стали свидетелями необычного заката и радуги над городом 11 июля – эффектными снимками они поделились в Instagram.
Солнце раскрасило облака во множество оттенков красного, «подсветило» алым фасады зданий. «Огненный» небосвод прочертила яркая радуга.
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