ГОРНЯК22 13.07.2021
Общество

Горняк22: Барнаульцы делятся кадрами необычного «огненного» заката

Горняк22
11 часов Ago

"Красный" закат над Барнаулом Фото: instagram.com/natali_natalipergaeva

Горожане оставляют десятки восторженных комментариев под снимками: они назвали вечернее небо с радугой «невероятно красивым»

Жители Барнаула стали свидетелями необычного заката и радуги над городом 11 июля – эффектными снимками они поделились в Instagram.

Солнце раскрасило облака во множество оттенков красного, «подсветило» алым фасады зданий. «Огненный» небосвод прочертила яркая радуга.

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Ранее «Толк» сообщал о том, что на юг Алтайского края пришел шторм с ливнями, градом и сильным ветром.

ТОЛК

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