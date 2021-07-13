Горняк22: В Бийске переделали нарисованную бабушкой дорожную разметку
Бийск. Разметка Фото: телеканал "Толк"
Дорожникам не пришлось стирать самодельную разметку, так как менее чем за месяц краска уже сама сошла с дорожного полотна
Подрядная организация нанесла дорожную разметку по требованиям ГОСТа с использованием светоотражающей краски на перекрестке улиц Пугачева и Ломоносова в Бийске, сообщает «Бийский рабочий». Именно здесь ранее пожилая жительница Бийска раскрасила «пешеходники» обычной водоэмульсионной краской и получила популярность в СМИ и соцсетях как неравнодушная горожанка.
Ранее в администрации Бийска поясняли, что дорожные службы города обязательно дойдут до этого перекрестка и нанесут разметку по всем правилам. Разметку, сделанную бабушкой, планировали стереть и нанести на этом месте новую, сделанную специальной краской и техникой.
Напомним, в середине июня в Бийске местная 69-летняя жительница самостоятельно раскрасила дорожную разметку на одном из перекрестков города. Женщина просто принесла ведро с оставшейся после ремонта водоэмульсионной краской и палку с тряпкой – ими она нарисовала пешеходный переход на дороге, чем вызвала у некоторых горожан восторг и осуждение работы дорожников, которые к тому моменту еще не сделали разметку сами.
Однако этот случай также послужил поводом для проверки в прокуратуре Бийска. В ведомстве отмечали, что разметка должна выполняться для поддержания дорог в хорошем состоянии и обеспечения безопасности дорожного движения. О результатах проверки пока неизвестно.