Горняк22: В Бийске переделали нарисованную бабушкой дорожную разметку

Бийск. Разметка Фото: телеканал "Толк"

Дорожникам не пришлось стирать самодельную разметку, так как менее чем за месяц краска уже сама сошла с дорожного полотна

Подрядная организация нанесла дорожную разметку по требованиям ГОСТа с использованием светоотражающей краски на перекрестке улиц Пугачева и Ломоносова в Бийске, сообщает «Бийский рабочий». Именно здесь ранее пожилая жительница Бийска раскрасила «пешеходники» обычной водоэмульсионной краской и получила популярность в СМИ и соцсетях как неравнодушная горожанка.

Ранее в администрации Бийска поясняли, что дорожные службы города обязательно дойдут до этого перекрестка и нанесут разметку по всем правилам. Разметку, сделанную бабушкой, планировали стереть и нанести на этом месте новую, сделанную специальной краской и техникой.

Напомним, в середине июня в Бийске местная 69-летняя жительница самостоятельно раскрасила дорожную разметку на одном из перекрестков города. Женщина просто принесла ведро с оставшейся после ремонта водоэмульсионной краской и палку с тряпкой – ими она нарисовала пешеходный переход на дороге, чем вызвала у некоторых горожан восторг и осуждение работы дорожников, которые к тому моменту еще не сделали разметку сами.

Однако этот случай также послужил поводом для проверки в прокуратуре Бийска. В ведомстве отмечали, что разметка должна выполняться для поддержания дорог в хорошем состоянии и обеспечения безопасности дорожного движения. О результатах проверки пока неизвестно.

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