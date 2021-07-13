Горняк22: В Алтайском крае дольше, чем в других регионах, копят 1 млн рублей

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Аналитики рассказали, что жителям большинства регионов России потребуется более 20 лет, чтобы накопить 1 млн рублей, получая среднюю зарплату

23,5 года потребуется жителям Алтайского края для накопления 1 млн рублей. Регион оказался на 80-м месте из 85 в рейтинге, сообщает «РИА Новости».

Лидерами рейтинга оказались северные регионы. Жители Чукотки могут собрать такую сумму за 7,8 года. В Ямало-Ненецком автономном округе потребует 8,6 года. На третьем месте оказался Ненецкий автономный округ (9,8 года).

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов 1 млн рублей нужно копить более 20 лет», – отметили эксперты.

Четвертое место списка заняла Магаданская область, жители которой могут накопить 1 млн за 9,8 года. Москвичи замкнули топ-5 с результатом в 11 лет. В десятке рейтинга также оказались Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года) и Мурманская область (13,4 года).

Дольше всего 1 млн будут копить жители Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года).

Ранее «Толк» сообщал, что жителю Алтайского края 13 лет придется копить на квартиру. В расчет бралась семья с одним ребенком и средней зарплатой для региона.

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