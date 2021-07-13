Горняк22: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Алтайском крае
Лето. Облака Фото: pixabay.com
Температуры воздуха упадут на 15-16 градусов – столбики термометров начнут снижаться уже 13 июля. Как долго продлится этот период – не уточняется
Резкое похолодание ожидается на юге Западной Сибири (включает Алтайский край) в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«13 июля начнется понижение – будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня – уже 14 градусов. Резкое понижение на 15-16 градусов будет», – сказал он.
Как долго продержятся низкие температуры воздуха, эксперт не уточнил.
Ранее стало известно о том, что 12 июня на юг Алтайского края пришел шторм с ливнями, градом и сильным ветром.