Горняк22: Эксперты рассказали, как увеличится маткапитал к 2024 году

Ребёнок. Младенец Фото: pixabay.com

Сейчас средства материнского капитала разрешено тратить в том числе на образование детей от детского сада до вуза и улучшение жилищных условий

В России к 2024 году материнский капитал на первого ребенка увеличат до 544 тысяч рублей, а на второго – до 719 тысяч рублей. Об этом стало известно из материалов Российской трехсторонней комиссии по бюджету Пенсионного фонда.

В 2022 году при рождении первого ребенка мать новорожденного получит 503 тысячи рублей, а при рождение второго – 665 тысяч рублей. В 2023 году выплаты составят 523 тысячи рублей на первого ребенка и 691 тысячу рублей на второго.

Ранее стало известно, что действие программы маткапитала в России продлили до 31 декабря 2026 года. В 2021 году выплаты на первенца составляют 483 тысячи рублей, а на второго ребенка – 639 тысяч рублей, если женщина не получала выплату на первого новорожденного.

Ранее «Толк» сообщал, что в Госдуме предложил лишить часть россиян маткапитала. По словам депутата Аксакова, льготы можно отменить для тех, чей доход выше пяти выше 5 млн рублей в год.

ТОЛК