Горняк22: МЧС проведет учения на крупнейшей барнаульской «Титов-Арене»

МЧС. Пожарная машина

В связи с сосредоточением пожарной техники у расположенного в центре города объекта горожан просят сохранять спокойствие

МЧС проведет пожарно-тактические учения на крупнейшем в Барнауле спортивном комплексе «Титов-Арена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Тренировка состоится 13 июля.

«Цель мероприятия – определение уровня подготовки личного состава и слаженности его действий. Пожарные также изучат объект, его особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом», – пояснили в управлении.

Горожан просят сохранять спокойствие в связи с сосредоточением пожарной техники у расположенного в центре города объекта.

Аналогичные проверки пройдут в этот день в Заринске, Змеиногорске и Зональном.

«Титов-Арену» открыли в 2019 году после реконструкции Дворца зрелищ и спорта. Площадь здания составляет свыше 10 тыс. кв. метров. Оно может вместить около 4,4 тыс. человек одновременно. На площадке проходят крупные спортивные события и концерты.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что алтайские власти обещают выкупить единственную пожарную часть на несколько сел.

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