Горняк22: Минприроды отказалось давать артели золотодобытчиков землю в Алтайском крае

Золотодобыча Фото: телеканал "Толк"

Жители района били тревогу в связи с возможным возобновлением золотодобычи после того, как из-за серьезных нарушений здесь запретили работу другой компании

Миприроды Алтайского края отказало артели «Солнечная» в аренде земельных участков Солонешенского района. Об этом 12 июля сообщает Telegram-канал правительства региона.

Уточняется, что о решении проинформирован губернатор Виктор Томенко, который ранее поручил разобраться в ситуации.

Как сообщил зампред правительства Александр Лукьянов, при обследовании лесных участков, на которые претендовали старатели, специалисты ведомства обнаружили места обитания редких видов растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации – рябчика шахматного и кандыка сибирского.

«Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде», – сообщил Лукьянов.

Власти уже уведомили артель о принятом решении.

Ранее жители Солонешенского района выразили тревогу в связи с возможным возобновлением золотодобычи после того, как из-за серьезных нарушений при разработке месторождения здесь запретили деятельность работавшей на соседнем участке компании «Ануй». Глава последней, по данным журналистов, является и руководителем «Солнечной».

Недовольство местных во многом может объяснить печальный опытом ее предшественника «Ануя». По решению суда, компания должна была рекультивировать разработанные земли в пойме одноименной реки в окрестностях села Топольного, однако до сих пор этого не сделала. Деятельность организации затронула территорию около 2-3 кв. километров, которые в перспективе превратятся в сплошное болото.

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