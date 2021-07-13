Горняк22: Шестилетний Демид из Барнаула умер в клинике Турции

Смертность. Скорбь. Свечи Фото: pexels.com

У мальчика диагностировали глиому ствола головного мозга. За рубежом семье предложили операции, а также экспериментальное лечение

Шестилетний барнаулец Демид Марченко, который последние два года боролся с раком, умер в клинике Турции. Об этом 10 июля сообщили администраторы фонда «Югра в беде не бросает» на странице организации в Instagram.

«Сегодня в 4 часа по мск сердечко нашего Демида остановилось», – говорится в публикации.

Фонд выразил соболезнования семье мальчика. Здесь также отметили, что объявленный сбор средств для ребенка остается открытым, так как требуется погасить долг перед больницей.

Российские врачи не давали надежд Демиду, у которого диагностировали глиому ствола головного мозга, а за рубежом предложили операции, а также экспериментальное лечение. За два года Демид перенес несколько операций, химиотерапий. Деньги на лечение – требовалось около 3,5 млн рублей – собирали всей страной.

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