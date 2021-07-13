ГОРНЯК22 13.07.2021
Общество

Горняк22: Под Барнаулом образовалась пробка из-за дорожных работ на Чуйском тракте

Горняк22
11 часов Ago

Автомобильная пробка Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Затор возник на Новосибирском тракте перед поворотом на федеральную Р-256, где сейчас ведут реконструкцию проезжей части

Автомобильная пробка образовалась вечером 12 июля на выезде из Барнаула из-за дорожных работ. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что затор возник на Новосибирском тракте перед поворотом на федеральную Р-256, где сейчас идет ремонт дорожного полотна.

Ранее «Толк» сообщал о том, что участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют на час 12 июля.

ТОЛК

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