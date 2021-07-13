Горняк22: Туристический слёт прошёл в Ельцовском районе Алтайского края

В селе Пуштулиме Ельцовского района Алтайского края состоялся районный туристический слет. В нем участвовали ребята из Новокаменской, Верх-Ненинской, Мартыновской, Ельцовской и Пуштулимской школ.

Принимающая сторона проделала большую работу. Для проведения мероприятия было выбрано живописное место у пруда. На значительной площади скосили траву, обработали от клещей, сделали навес, подготовили места для умывания, для костра, пишет газета «Заря Востока». Накануне соревнований оформили указателями все маршруты. Все это проделали педагоги Пуштулимской школы вместе с учениками при финансовой поддержке комитета по образованию. Не обошлось без помощи местных предпринимателей, которые предоставили технику и пиломатериалы.

В пятницу с утра прибыли все участники, их было 56. Всех разделили на смешанные команды – «Вымпел» и «Звезда». Программа слета была насыщенной и интересной. Полоса препятствий, конкурс капитанов, посвящение в туристы… Справились с заданиями все на отлично! Была и дискотека, посиделки с песнями под гитару у костра, а потом и страшные истории в темноте палаток.

Ельцовский район

Алтайская правда