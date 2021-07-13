ГОРНЯК22 13.07.2021
Общество

Горняк22: День Ивана Купалы в Поспелихе отметили нетривиально

Горняк22
11 часов Ago

В поселке Поспелихинском Алтайского края по-особому отметили День Ивана Купалы.

Среди традиционных летних праздников этот – особенный. С ним связано немало поверий, гаданий, примет, причем многие без изменений дошли до нас. Поэтому участники художественной самодеятельности сельского Дома культуры под руководством Ольги Елисеевой организовали в этот день встречу со стариной. Как пишет газета «Новый путь», они напомнили жителям села различные обряды, провели конкурсы венков и на знание трав, организовали хоровод. Изюминкой вечера стало выступление земляка – певца Виктора Сорокина, который приехал в гости к родителям из Сочи. Он порадовал сельчан своими песнями.

Поспелихинский район 

Алтайская правда

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