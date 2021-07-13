Горняк22: Как прошёл первый год работы Общественной палаты Алтайского края

Исполнился год с первого заседания Общественной палаты Алтайского края 7-го состава. Треть срока полномочий уже пройдена. Что удалось за это время и что в перспективе?

Решают сообща

За прошедший год общественники провели свыше 50 мероприятий, в том числе ряд рабочих встреч и круглых столов с участием представителей науки, общественности, законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и региона, омбудсменов и предпринимателей.

В качестве примеров можно привести организацию работы горячей линии по подготовке школ к учебному году; рейды в школы края с целью контроля качества организации горячего питания школьников начальных классов; рабочую встречу по вопросам обеспечения лечебным питанием и лекарственной терапией детей с неизлечимыми генетическими заболеваниями и паллиативных больных при участии представителей Министерства здравоохранения; круглые столы по проблемам молодежи, осознанного родительства, гражданского образования, по перспективам развития особо охраняемых природных территорий в виде национальных парков в Алтайском крае, о состоянии здравоохранения, о здоровом образе жизни и мерах профилактики; экологические акции.

Председатель палаты Юрий Шамков так объясняет разнонаправленность деятельности палаты: «В ОПАК входят представители общественных объединений, действующих на территории края, которые предлагают палате те или иные вопросы, просят пригласить для обсуждения и поиска решений профильные органы власти. Поэтому деятельность палаты охватывает самые разные направления».

Экспертный совет

Основная задача Общественной палаты – обеспечение взаимодействия граждан, некоммерческих организаций и органов власти всех уровней при формировании и реализации государственной политики. Законодательно палата не уполномочена решать частные вопросы и выполнять функции государственной или муниципальной власти. Зато может реагировать на острые темы и обозначать их перед органами власти. К тому же у палаты есть ряд полномочий, позволяющих участвовать в принятии решений – через общественную экспертизу, общественный контроль, законодательную инициативу.

В целях повышения качества работы палатой созданы рабочие группы, комиссии, общественный штаб по наблюдению за выборами в Алтайском крае.

«Общественная палата – не площадка для скоропалительных решений. Она видит свою задачу в том, чтобы выработать взвешенное экспертное заключение. Для этого создан мощный инструмент – экспертный совет. В него входят 39 опытных консультантов», – отмечает Юрий Шамков.

Конструктивно

Выработанные предложения и варианты решений Общественная палата транслирует органам власти на встречах совета палаты с губернатором и посредством запущенного в палате проекта «Час с министром».

Например, общественникам удалось «раскачать» больную для города и края тему общественного транспорта, которую они обсудили с представителями профильных комитетов, перевозчиками и обозначили на встрече с губернатором в декабре 2020 года, а затем промежуточные итоги подвели на заседании ОПАК в рамках проекта «Час с министром».

Сейчас в крае работает межведомственная рабочая группа по решению вопросов, связанных с организацией транспортного обслуживания.

Одной из острых в последнем квартале 2020 года стала проблема системы здравоохранения, обусловленная ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, недостаточное информирование населения о ситуации. Поэтому палата провела расширенное заседание совета с участием заместителя председателя правительства Игоря Степаненко и министра здравоохранения Дмитрия Попова. Рекомендации и предложения направлены в региональное Министерство здравоохранения. Промежуточные итоги обсуждены на заседании палаты в проекте «Час с министром».

По мнению Юрия Шамкова, «задача ОПАК не в том, чтобы при здоровой критике по острым вопросам уходить в жесткую конфронтацию с властью, а находить способ для их решения. Здесь эмоции неуместны. Выверенные аргументы экспертного сообщества и конструктивный диалог – это наш инструмент для решения любых спорных вопросов».

Одна из задач палаты – поиск решений, как удержать молодежь в крае. Палата пошла на эксперимент: привлекла к сотрудничеству интернет-сообщество Barnaul22. Эксперты определили круг наиболее популярных в сообществе тем обсуждений, которые стали вопросами круглого стола «Проблемы молодежи. Региональный аспект». Впервые тема определена и обсуждена совместно с активными пользователями соцсетей, членами и экспертами палаты.

По итогам круглого стола состоялось экспертное совещание. Сейчас ведется разработка программ взаимодействия общественников, представителей отраслей спорта и образования.

«Нужны конкретные меры, чтобы уменьшить отток населения из края».

Нормотворчество

За год проведено более десятка экспертиз федеральных и региональных законопроектов об образовании, молодежной политике, культуре, государственном языке, физической культуре и спорте и др.

В ряде нормативных актов учтены предложения ОПАК: расширен список дорог, охватываемых национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 200 тысяч человек; отменены необоснованные изменения в строительных нормах в части увеличения расчетной сейсмической нагрузки на объекты строительства в муниципальных образованиях края, которые могли привести к существенному удорожанию строительства нового жилья и признанию большой части жилфонда аварийным; учтено большинство поправок в ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», которые были разработаны региональной палатой, направлены в Алтайское краевое Законодательное Собрание и в комиссию Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Готовы к сотрудничеству

Общественная палата воспользовалась правом законодательной инициативы, получения которого добился шестой состав палаты.

Первым опытом стала инициатива введения на территории Алтайского края ограничений для питейных заведений, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Цель простая и понятная – обеспечение общественного порядка, защита прав граждан в части права на тишину. В то же время это задевает интересы предпринимателей и их постоянных клиентов. Поэтому Общественная палата организовала круглые столы, куда пригласила все заинтересованные стороны. В итоге обсуждения принято приемлемое для большинства решение, с которым в виде законодательной инициативы палата обратилась в АКЗС.

Теперь в копилке законодательных инициатив уже два закона: «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края» и «О внесении изменений в закон Алтайского края «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края», а также один законопроект, принятый АКЗС в первом чтении.

«Общественная палата открыта для взаимодействия. Созданы страницы в соцсетях. Мы готовы к обмену информацией и сотрудничеству», – резюмировал Юрий Шамков.

Справка

Общественная палата создана на основе добровольного участия. В ее состав входят 45 представителей некоммерческих организаций (НКО), которые транслируют палате актуальные проблемы и варианты их решения.

Алтайская правда