Горняк22: Наталья Оськина рассказала о ситуации в сфере соцзащиты Алтайского края

Фото Олег БОГДАНОВ

Спартакиада пенсионеров, серебряное волонтерство, школы ухода… Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала региональным СМИ о результатах реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в крае.

Чтобы каждому было комфортно

Было отмечено, что в нашем регионе, как и в целом в России, отмечается рост населения старше трудоспособного возраста. В 2020 году численность этой группы достигла 621,9 тыс. человек, тогда как в 2015 году она составляла

604,3 тыс. человек.

– Наша цель сделать так, чтобы люди жили не просто долго, но и как можно дольше оставались активными, здоровыми, имели возможность работать, общаться с родными и близкими, – сказала Наталья Оськина. – А в случае если человек уже не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи, обеспечить ему достойный уход, медицинскую помощь. Чтобы ему было комфортно.

В Алтайском крае заботе о пожилых людях уделяют особое внимание, некоторые краевые мероприятия имеют уже свою многолетнюю традицию. Так, в 2021 году уже в одиннадцатый раз проводится ежегодная краевая Спартакиа-

да пенсионеров. Она достаточно популярна, в этом году в ней решили участвовать уже более 1000 спорт-

сменов в возрасте. Пожилые люди из Барнаула, Бийского, Алейского, Заринского, Каменского, Рубцовского, Славгородского, Павловского районов соревновались в различных видах спорта. Также в крае проводится ежегодный компьютерный чемпионат для людей старшего возраста.

Кроме этого, в нашем регионе сильно волонтерское движение. Оно развивается уже три года, и в прошлом году вошло в ТОП лучших в России. Всего в крае 95 волонтерских отрядов в 53 муниципальных образованиях, это более

2000 человек.

Здоровью – особое внимание

В проекте «Старшее поколение», кроме прочего, предусмотрен баланс социальных и медицинских услуг в отношении каждого конкретного человека пожилого возраста. Продолжает работу региональный гериатрический центр, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Он создан на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн.

На геронтологических койках пролечено 2,2 тыс. человек. Для 116,7 тысячи проведены профилактические осмотры и диспансеризация. У 327,7 тысячи выявлены заболевания и патологические состояния.

Кроме этого, в регионе организована работа 18 мобильных бригад, которые перевозят людей старше 65 лет, проживающих в отдаленной сельской местности, в медицинские учреждения. Там они проходят диспансеризацию и, если нет медицинских противопоказаний, по желанию могут поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

– За 5 месяцев 2021 года для прохождения диспансеризации было доставлено 2072 пожилых человека, – отметила Наталья Оськина. – Во время пандемии работа мобильных бригад была переформатирована – вследствие чего мы организовали доставку медицинских работников к пожилым людям на дом. 4624 пожилых человека получили такую помощь. А с февраля 2021 года мы перевозили пенсионеров до пунктов вакцинации и обратно. Этим воспользовались 873 человека.

Ухаживать умело

Еще одно из направлений нацпроекта – организация школ ухода за пожилыми маломобильными жителями Алтайского края и пунктов проката технических средств реабилитации.

– На сегодня школы работают в двух городах и трех районах. В 2021 году планируется открыть еще в шести комплексных центрах соцобслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах, – рассказала Наталья Оськина. – В них мы будем обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдавать средства реабилитации и обучать ими пользоваться, учить правильно организовывать жилое пространство пожилого человека. До 2025 года есть амбициозные планы создания таких школ и пунктов проката средств реабилитации в каждом центре комплексного социального обслуживания, у нас их 24.

В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта, в том числе на открытие школ ухода, выделено 67,8 млн руб-

лей. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года край получит 800 млн рублей. Их потратят на открытие таких школ, приобретение технических средств реабилитации, оплату труда сиделок, дополнительный штат соцработников, диспансеризацию, создание мобильных бригад по доставке пожилых жителей в медучреждения.

– Мы видим, что такие услуги, как школы ухода, очень востребованы, нужны населению. Особенно это актуально сейчас для перенесших коронавирус, – подчеркнула министр.

В прошлом году услугами школ ухода и пунктов проката средств реабилитации воспользовалось около 1 тыс. человек.

Еще министр отметила, что иногда в соцсетях появляется информация о пожилых людях, которые одиноки, не могут себя обслуживать, но никто не приходит им на помощь. В таких случаях, вместо того чтобы обсуждать эту ситуацию, нужно позвонить по телефону 8 (3852) 27-36-01. Это телефон соцслужбы, которая обязательно отреагирует, пожилому человеку помогут.

Алтайская правда