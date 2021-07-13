ГОРНЯК22 13.07.2021
Общество

Горняк22: Какие преимущества даёт личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт»

Горняк22
11 часов Ago

Заняты на работе и вам некогда передать показания счётчиков за электроэнергию или оплатить счета? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно вечером или в выходные, ведь он доступен круглосуточно.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

  • Оплата счетов онлайн;
  • Передача показаний приборов учёта;
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Заказ энергосервисных услуг;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Консультация специалиста.

Кроме того, в ЛКК можно ещё существенно экономить. В нем действует дополнительный сервис – Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком 30% в таких крупных торговых сетях, как «Спортмастер», «М.Видео», «Летуаль», «МТС», «Дочки-Сыночки, «Читай-город» и других.

На правах рекламы

Алтайская правда

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