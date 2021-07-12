Горняк22: Улетел в кювет: за Барнаулом произошла авария с пострадавшими

ДТП Фото: Барнаул22

На кадрах видно, как один участник аварии — автомобиль Audi — стоит на обочине, а другой — в кювете. На месте работают экстренные службы

Вечером 10 июля на Гоньбинском тракте у садоводства «Дизель» в Барнауле произошло столкновение двух машин, сообщает «Barnaul22».

По словам очевидцев, автомобиль Audi «подрезал» легковушку, и она угодила в кювет, получив серьезные повреждения. При этом сама иномарка сильно не пострадала. Предположительно, в аварии есть пострадавшие.

На месте работали сотрудники полиции, ГИБДД, реанимация.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе произошло смертельное ДТП.

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