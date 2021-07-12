Горняк22: Италия второй раз в истории стала победителем ЧМ по футболу
Сборная Италии празднует победу на Евро-2020 Фото: instagram.com/azzurri
Основное время завершилось со счетом 1:1, судьба кубка решалась в серии пенальти. В итоге итальянцы смогли вырвать победу у соперников
Италия стала победителей Чемпионата мира по футболу. Финальная встреча со сборной Англии прошла в ночь на 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Основное время завершилось со счетом 1:1, судьба кубка решалась в серии пенальти. В итоге итальянцы смогли вырвать победу у соперников (3:2).
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