Горняк22: «Бедственное положение»: жильцы барнаульской трехэтажки сутками сидят без воды

Минеральная вода Фото: pixabay.com

Жители дома просят помощи, так как ситуация стоит на месте, и они не могут даже сходить в туалет, попить и приготовить пищу

Жители барнаульской трехэтажки, расположенной по адресу: ул. 2-я Строительная, 54, рассказали, что в их доме сутками не бывает воды из-за проблем с канализацией. Об этом они сообщили «Толку».

По словам жильцов, когда у них забивается канализация – в доме отключают воду. В такой ситуации они находятся по двое -трое суток. Жители говорят, что выгребная яма, куда уходит канализация, бесхозная, поэтому обслуживать ее никто не торопится.

«В доме живут пенсионеры, дети – на дворе лето, жара. На улице нет общественного туалета, мы находимся в бедственном положении. Нет возможности ходить в туалет, мыться готовить пищу, пить», – рассказала она.

Они попросили помощи, так как самостоятельно они решить эту проблему не смогли.

Ранее сообщалось, что пенсионерам из алтайского села перекрыли доступ к питьевой воде.

ТОЛК